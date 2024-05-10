الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فى مباراة الجريحين.. مودرن فيوتشر يصطدم بالبنك الأهلى بـ "دورى نايل"

البنك الأهلي تعرض
البنك الأهلي تعرض لهزيمة ثفيلة في مباراته الأخيرة ضد إنبي

يشهد ستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فريقي مودرن فيوتشر والبنك الأهلى في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دورى نايل.

المباراة تأتي في توقيت غابت فيه الانتصارات عن الفريقين خاصة البنك الأهلي الذي تعرض لهزيمة ثقيلة أمام إنبي بخمسة أهداف في الجولة الماضية.

مودرن فيوتشر لم يفز في آخر 3 مباريات

ويحتل فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر وحقق مودرن فيوتشر ستة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر خمس مباريات وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا.

ولم يحقق مودرن فيوتشر الفوز في آخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والهزيمة أمام بيراميدز يسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 29.

على الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات و13 هزيمة وسجل 26 هدفا واهتزت شباكه 34 مرة.

من جانبه طالب تامرمصطفى لاعبيه بالعودة للانتصارات وأكد لهم أن الهزائم المتتالية التي تعرض لها البنك الأهلي ستزيد من صعوبة المباراة وعليهم أن يكونوا على مستوى المسئولية خاصة أن الفريق يحتاج للفوز ليكون نقطة الانطلاق للمنافسة على دخول المربع الذهبي في جدول دوري نايل.

البنك الأهلي تعرض لـ 4 هزائم متتالية

وتعرض البنك الأهلي للهزيمة في آخر أربع مباريات أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي ويسعى لإيقاف مسلسل الهزائم والعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 والبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

طارق مصطفى عقد عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بفتح صفحة جديدة وضرورة إنهاء مسلسل الهزائم وأكد لهم أن نتائج الفريق لاتعبر عن الامكانات الحقيقية لهم وتعاهد اللاعبون على بذل أقصى جهد لتحيقي الفوز والخروج بالفريق من محنته.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده أحمد حسام طه ومحمود حسين ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

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