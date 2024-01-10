أوكرانيا تناقش مع الولايات المتحدة سُبل تنمية اقتصاد البلاد

عقد ممثلو حكومتي الولايات المتحدة وأوكرانيا، أمس الثلاثاء، اجتماعًا عبر الإنترنت لمناقشة الخطط حول إيجاد زخم إضافي لتنمية الاقتصاد الأوكراني، بما في ذلك الصناعات الاستراتيجية وقطاع الأعمال.

وقالت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعية أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم": "عقدنا مع النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اجتماعًا مهمًا مع الممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا بيني بريتزكر والسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك".

وأوضحت ماكاروفا أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة "المزيد من الخطوات المشتركة مع الشركاء الأمريكيين لإعطاء زخم إضافي للتنمية الاقتصادية في أوكرانيا" بالتفصيل والتنسيق، موضحة أنه تم إيلاء اهتمام خاص للقطاع الاقتصادي ودعم الصناعات الاستراتيجية والشركات الصغيرة والمتوسطة.