الأربعاء 10 يناير 2024
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القوات المسلحة الأردنية: الضرب بيد من حديد للحفاظ على الأمن الوطنى

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية

داهمت قوة خاصة مشتركة من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، أمس الثلاثاء، أوكارًا لعدد من المهربين وتجار المخدرات بالقرب من المواقع الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وألقت القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن هذه العملية جاءت متابعة لنتائج التحقيق مع مجموعة المهربين الذين تم إلقاء القبض عليهم وعددهم 15 مهربًا من خلال العملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة السبت الماضي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية من قبل وحدة خاصة من القوات المسلحة ذات استجابة سريعة وذلك لاستثمار عامل الوقت والحيلولة دون وصول المهربين إلى المناطق السكنية.

وأكد المصدر، أن هذه العملية إضافة جديدة للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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