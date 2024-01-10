العثور على خراطيم لضخ مواد حارقة من إسرائيل للأراضى اللبنانية

عثرت دورية مشتركة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة اللبونة بالجنوب اللبناني على ٣ خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل الجيش الإسرائيلي، من داخل إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان مساء الثلاثاء، أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك الخراطيم بحضور عناصر اليونيفيل، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات.

وأكد الجيش اللبناني أن دورية مشتركة أخرى عثرت في خراج بلدة عيتا الشعب بالجنوب على خرطومَين مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للجيش الإسرائيلي، كذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما.

وأشار الجيش إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل.