بعد حادث طائرة ألاسكا إيرلاينز.. بوينج تقر بـ خطأ كبير

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، ديفيد كالهون بـ"خطأ" الشركة في أعقاب حادثة خطوط ألاسكا الجوية في "اجتماع السلامة" على مستوى الموظفين يوم الثلاثاء.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال كالهون للموظفين: "سوف نتعامل مع هذا الأمر رقم واحد ونعترف بخطئنا".

وأضاف: "سنتعامل مع الأمر بنسبة 100% وبشفافية كاملة في كل خطوة على الطريق. سنعمل مع المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) الذي يحقق في الحادث نفسه لمعرفة السبب".

وقال مصدر بالشركة إن بوينج تعتقد أن "الخطأ المعني" يأتي في سلسلة توريد تصنيع الطائرة، ولكن ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان الرئيس التنفيذي قد كشف عن خطأ محدد أثناء العرض.

وأضاف المصدر أن اللقاء تضمن أيضا التذكير بخطورة الوضع، لافتًا إلى أن الموظفين أُبلغوا أن كبير مسؤولي السلامة في الشركة هو المسؤول الآن عن أسطول طائرات 737 ماكس.

وأشار إلى أن الاجتماع، تضمن أيضًا التعبير عن الثقة في "بوينج والطائرة وموظفي الشركة".

وكانت خطوط ألاسكا الجوية أوقفت في وقت سابق، طائراتها من طراز 737-9 بعد انفجار نافذة في الجو أثناء رحلة من بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.