الخارجية الألمانية: وصول 10 أطنان من الإمدادات الإغاثية إلى مطار العريش لصالح سكان غزة

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن وصول 10 أطنان من الإمدادات الإغاثية إلى مطار العريش اليوم الثلاثاء على أن يتم توصيلها إلى سكان قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقع "إكس"، أمس الثلاثاء، أن ألمانيا زادت من المساعدات الإنسانية إلى غزة إلى نحو 211 مليون يورو من بينها 8 ملايين يورو إضافية تم تخصيصها مؤخرا لصالح الأمم المتحدة على أن يتم استخدامها للرعاية الصحية والعلاج النفسي.

وأكدت أن المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية وأن هناك حاجة إلى توصيل المساعدات الإنسانية بشكل أسرع إلى غزة من خلال طرق إضافية، مشددة على ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الدولية بدخول المستشفيات في غزة بشكل أفضل مثل منظمة الصحة العالمية.