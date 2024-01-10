الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش استخدام "الفيتو" ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن الوضع في غزة، وفقا لـ «وفا» الفلسطينية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في أبريل عام 2023 إجراءً جديدًا يخولها أن تجتمع، تلقائيًا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وعُقدت جلسة أمس في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد تعديل روسي على مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر.

وكان التعديل يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة.