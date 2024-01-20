السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انخفاض إجمالي عدد سكان الصين جراء كورونا (فيديو)

جانب من انتشار فيروس
جانب من انتشار فيروس كورونا فى الصين

أزمة كبيرة تواجهها الصين بسبب انخفاض عدد السكان لليوم الثاني على التوالي، حيث أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كورونا، مما كان له تأثيرات اقتصادية على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن إجمالي عدد السكان انخفض بمقدار 2.8 مليون شخص في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا الإنخفاض يعد أكبر من تراجع عدد السكان البالغ 850 ألف نسمة في عام 2022، والذي كان أول انخفاض يجري تسجيله منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى.

وانخفض عدد المواليد الجدد إلى ما يقرب من 9 ملايين نسمة، وسجل معدل المواليد مستوى قياسي منخفضًا بلغ 6 مواليد لكل ألف شخص، بانخفاض عن عام 2022، وتراجع معدل المواليد في البلاد لعقودًا من الزمن نتيجة لسياسة الطفل الواحد التي تم تنفيذها من عام 1980 حتى 2015.

ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لمستويات قياسية

وساهم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وانخفاض أجور العديد من الموظفين الإداريين في تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال لعام 2023، فضلًا عن تفاقم الأزمة في قطاع العقارات، حيث يتم إدخار أكثر ثلثي ثروات الأسر.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حول انخفاض إجمالي عدد السكان بالصين بأكثر من 2 مليون شخص.

وتزيد البيانات الجديدة من المخاوف، من أن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتضاءل بسبب انخفاض عدد العمال والمستهلكين.

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