السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: اشتباكات مع قوات الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلنت فصائل فلسطينية عن اشتباكات مع قوات الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدفت الفصائل، أمس الجمعة، آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا شمال قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة.

قطع كل أشكال الاتصالات الخلوية عن القطاع 

ولليوم الـ106 من العدوان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق في القطاع، بينها خان يونس وجباليا وقرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى جانب قطع كل أشكال الاتصالات عن القطاع الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم الثامن على التوالي في فترة هي الأطول منذ بدء الحرب.

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