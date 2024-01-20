الجيش السودانى يقصف بالمدفعية من قاعدة وادى سيدنا مواقع ميليشيا الدعم السريع

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأن الجيش السوداني يقصف بالمدفعية من قاعدة وادي سيدنا مواقع ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

اشتباكات عنيفة في أم درمان

وكانت الاشتباكات عنيفة في أم درمان القديمة خلال اليومين الماضيين، إلى جانب منطقة الحلفاية التي تقع شمال الخرطوم بحري، أما في العاصمة الخرطوم فهناك هدوء حذر يسود قلب الخرطوم وجنوبها.

وشهدت بعض المناطق بالعاصمة مواجهات عنيفة، لكن اليوم لا توجد أي مظاهر لاشتباكات، ولم تُسمع أصوات للاشتباكات أو الأسلحة الثقلية، مشيرًا إلى أن أغلب المواجهات كانت بمنطقة أم درمان القديمة.