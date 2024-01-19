55 مليار جنيه دعم السلع.. طفرة في الدعم الحكومي لتخفيف الأعباء (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد طفرة في الدعم الحكومي لتخفيف الأعباء.

طفرة في الدعم الحكومي لتخفيف الأعباء:

زيادة المصروفات 56% لتخفيف الأعباء بظل التحديات العالمية الراهنة.

سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.

تزايد الدعم النقدي لـ "تكافل وكرامة" إلى 19 مليار جنيه.

ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 74.4%.

تزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه.

ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي إلى 81.1 مليار جنيه بمعدل سنوي 35.8%.

ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 16.1%.