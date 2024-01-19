الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: مصر تقدم دعمًا بلا حدود لأهالينا فى غزة (فيديو)

غزة
غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المخيم الإغاثي في خان يونس بقطاع غزة، الذي أقامه الهلال الأحمر المصري يعتبر من أهم الخطوات التي جرى اتخاذها، ونموذج يجب تكراره بشكل أوسع وأكبر لاحتواء الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وأضاف مطاوع، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أعتقد أن هذا النموذج سيمتد على طول القطاع، ففي اليوم التالي من انتهاء الحرب سيكون هناك الكثير من الذين فقدوا مساكنهم، وسيكونون بحاجة إلى مخيمات منتظمة من أجل البقاء حتى انتهاء هذه الأزمة أو البدء في عمليات إعمار تسهم بشكل أو بآخر في عودة بعض المساكن لأصحابها.

قطاع غزة أصبح بلا خدمات نهائيًا

وأوضح المحلل السياسي، أن نجاح وضع هذا النموذج سيكون له أثر كبير على بقاء الفلسطينيين في اليوم التالي لانتهاء الحرب، كما يعلم الكثير أن قطاع غزة أصبح بلا خدمات نهائيًا، إضافة إلى أن أكثر من 70% من المساكن إما دمرت بشكل كامل أو تضررت جزئيًا.

وأشار المحلل السياسي إلى أن المساكن في قطاع غزة أصبحت ليست بيئة جاذبة للسكان، بل أصبحت بيئة طاردة لهم، لافتًا إلى أن المشاريع والخطوات المشابهة لهذا المخيم ستكون إحدى وسائل دعم صمود الشعب الفلسطيني وبقائه في القطاع.

وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني لم يكن مجرد كلمة، وإنما مقومات لتعزيز البقاء والاستمرار، منوهًا بأن إسرائيل استخدمت سلاح التجويع وسلاح المساعدات الإنسانية وعملية دفع الفلسطينيين للنزوح في ظروف غير إنسانية لتحقيق عدة أهداف، مشددًا على أن مصر تقدم دعمًا بلا حدود لأهالينا في غزة.

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