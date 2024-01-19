"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوي في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة.

آيزنكوت: سلوك الحكومة قبل 7 أكتوبر وبعده فشل كبير جدا

وفي سياق آخر، قال غادي آيزنكوت الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، إن سلوك الحكومة قبل 7 أكتوبر وبعده فشل كبير جدا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت الصحة العالمية، أن الظروف غير الإنسانية بقطاع غزة ستؤدي لانتشار الالتهاب الكبدي بشكل كبير، فيما أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تسجيل 24 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة.