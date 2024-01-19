قصف جوي ومدفعي مستمر في اليوم الـ105 من العدوان الإسرائيلي على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الخامس بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الـ24 الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السابع على التوالي.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، مساء الخميس، إن نحو 172 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 326 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه:

قصف شقة سكنية بجوار مستشفى الشفاء في غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، منهم نساء وأطفال وإصابة آخرون.

قصف منزلا لعائلة أبو قادوس بمنطقة الشيخ رضوان شمال القطاع؛ ما أسفر عن 3 شهداء وعدد من الإصابات.

شن عدة غارات مكثفة على مدينة غزة، وشمالي القطاع، وسماع أصوات إطلاق نار واشتباكات شرقي غزة.

قصف شارع السكة بمخيم جباليا شمالي القطاع غزة.

قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي غزة.

شن سلسلة غارات على منطقة مصبح شمال مدينة رفح.

شن سلسلة غارات على حي المنارة جنوبي شرقي خان يونس.

قصف منزل عائلة الكاظمي في مخيم خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 7 آخرون.

قصف محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر بخان يونس وتناثر الشظايا على مركز الإسعاف.

شن سلسلة على مناطق متفرقة في خان يونس والوسطى.

نسف منازل المواطنين في في أحياء متفرقة من جنوب شرقي وجنوبي غربي خان يونس.

نسف مبنى جامعة الإسراء جنوبي مدينة غزة، بعد 70 يومًا من احتلالها وتحويلها ثكنة عسكرية ومركزًا للاعتقال.

ارتفاع عدد الشهداء والجرحى

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 24 ألفًا و620 شهيدًا، و61 ألفًا و830 جريحًا منذ السابع من أكتوبر.