الكرملين: سيرجى شويجو يشرف على خدمة التعاون العسكرى التقنى وليس يرأسها

قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن سيرجي شويجو، الذي تم تعيينه أمينًا لمجلس الأمن الروسي، سيشرف على الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني، لكنه لن يكون رئيسًا لها.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية، أن "أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو سيشرف على عمل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، ولن يكون رئيسا لهذه الخدمة"، مضيفا أن الخدمة يرأسها ديمتري شوجاييف.

ووفقًا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الهيكل الجديد للسلطة التنفيذية الروسية، تم وضع الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، التي كانت تخضع سابقًا لسيطرة وزارة الدفاع الروسية، تحت التبعية المباشرة للرئيس الروسي.

وكان بوتين عين في وقت سابق شويجو، الذي يشغل منصب وزير الدفاع الروسي منذ عام 2012، أمينا لمجلس الأمن الروسي خلفا لنيكولاي باتروشيف الذي أعفي من مهامه بسبب نقله إلى منصب آخر.