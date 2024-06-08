"حط إيده على البدلة".. عمرو دياب يصفع معجبًا حاول التقاط سيلفي معه في حفل زفاف

أثار فيديو متداول للفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي، غضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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عمرو دياب في تصرف همجي يصفع شخص بالقلم علي وجهه..

دي قله ادب وسفاله من مطرب تجاه شخص ل مجرد انه عاوز يتصور معاه ..

اتمني ان هذا الشخص يتقدم ببلاغ للنائب العام فورا ..#عمرو_هباب pic.twitter.com/kHf61STOuR — Ahmed (@ahmedyehia___) June 8, 2024



واحتفل المنتج محمد السعدي بحفل زفاف ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، حيث أقيم الزفاف في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وشهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي حضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، حيث قدموا باقة من أقوى أغنياتهم.

ومن ضمن مفاجآت حفل الزفاف، تقديم شيرين عبدالوهاب أغنية خاصة للعروسة بعنوان: «زينة العرايس»، وتقول كلماتها: «القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل».

وظهرت الفنانة شيرين رضا في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وصعدت شيرين على المسرح لمصافحة عمرو دياب وتقبيله أثناء إحيائه لحفل الزفاف.

كما حرصت الفنانة منى زكي وزوجها أحمد حلمي على حضور حفل الزفاف، والصعود بجوار عمرو دياب والغناء معه بصحبة المطربة أصالة.

وظهر الفنان محمد رمضان خلال حفل الزفاف، وهو يصافح العروسين، ويقبل رأس العروس ابنة المنتج محمد السعدي.