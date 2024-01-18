القاهرة الإخبارية: البيت الأبيض يؤكد على رفضه إعادة احتلال غزة

قال رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن تصريحات البيت الأبيض جاءت على لسان جون كيربي مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في المجلس القومي بالبيت الأبيض، قبل صعوده مباشرة للطائرة بصحبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتجه لإحدى الجزر في إحدى الجولات الرئاسية الروتينية.

وأضاف “جبر”، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض الصحفيين تمكنوا من توجيه بعض الأسئلة إلى "كيربي"، وكانت هذه التصريحات هي إجاباته، لافتا إلى أنه أكد الولايات المتحدة لن تتخلى عن حل الدولتين بالصراع بين حماس وإسرائيل، وأنها ستفعل ما بوسعها لدعم هذا الحل.

وأوضح أن "كيربي" رغب في توجيه رسالة من خلال تصريحاته بعد المؤتمر الصحفي الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما قال "سيكون هناك غزة أخرى فيما بعد الحرب، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتم إعادة احتلال غزة من قبل إسرائيل مرة أخرى".

