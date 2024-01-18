القاهرة الإخبارية": الخلافات بالحكومة الإسرائيلية تزداد مع استمرار الحرب بغزة

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، أن هناك شقاقا واضحا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مشيرةً إلى أن نتنياهو بدأ يتغنى بإنجازاته العسكرية التي تأتي بأوامر سياسية، أي أنه من كلف الجانب الأمني العسكري في تنفيذ هذه المهام القتالية في قطاع غزة.

وأضافت “أبو شمسية”، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو دائما ما يحاول نسب كافة الإنجازات سواء العسكرية أو السياسية إلى نفسه، وإلحاق أي إخفاق إلى المستوى العسكري أو لوزراء داخل الإئتلاف الحكومي، مشيرة إلى أن هذه الخلافات أصبحت تظهر إلى السطح، وباتت تطفو أكثر فأكثر.

وأوضحت أن الخلافات بالحكومة الإسرائيلية تزداد مع استمرار الحرب بغزة، لافتة إلى أن آخر هذه الخلافات كانت تصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد من خلالها عدم علمه عن صفقة إدخال الأدوية إلى المحتجزين لدى فصائل المقاومة.

