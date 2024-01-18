الهلال الأحمر الفلسطينى يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية فى محافظتى غزة والشمال

حذّر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاحل لها، وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، استلام 5 آلاف و939 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري، عبر بوابة معبر رفح البري.

وأضافت الجمعية في بيانها، أنها استلمت المساعدات ‫من الهلال الأحمر المصري، منذ 21 أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وتحتوي هذه الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.