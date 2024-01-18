الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو: غزة يجب أن تكون تحت سلطة أمنية إسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قطاع غزة يجب أن يكون منزوع السلاح وأن يكون تحت سلطة أمنية إسرائيلية وبتحكم إسرائيلي.

وأضاف نتنياهو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم التالي للحرب هو اليوم الذي يكون بعد القضاء على حركة حماس، فقبل كل شيء يجب أن نحقق الانتصار وهذا لن يكون إلا بتحقيق أهداف الحرب، مشيرًا إلى أن هذا ما يقوم به الجنود الذين يضحون بأنفهسم من أجل تحقيقه.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه تم تمرير ميزانية ضخمة لتحقيق أهداف الحرب والنصر سوف يستغرق أشهر.

القاهرة الإخبارية اليوم التالي للحرب حركة حماس قطاع غزة نتنياهو

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