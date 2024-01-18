أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تحاول البحث على انتصار فى غزة

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل ما زالت تحاول البحث عن انتصار في غزة، بالرغم من مرور أكثر من 100 يوم على العدوان، مؤكدًا أنها تحاول أن توجد شيئًا لها كي يصدره نتنياهو ومجلس حربه وحكومته للرأي العام الإسرائيلي على أساس أنه انتصار.

وأضاف البشتاوي، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال يحاول أن يخفف من عدد الضحايا المدنيين، خوفًا من تنامي الرأي العام العربي والعالمي والأمريكي، ومن هنا تأتي محاولة توجيه ضربات مقننة للمقاومة، ومع ذلك ما زالت الخسائر البشرية من الضحايا المدنيين كبيرة جدًا نظرًا للقصف والضرب بقوة في كل المراحل التي أعلن عنها الاحتلال.

وأكد أن هناك حراكًا دبلوماسيًا على صعيد المنطقة، منها الجهود الدبلوماسية المصرية، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمنطقة، مشيرًا إلى أن جميع هذه التحركات لا بد في النهاية أن تثمر بنتائج خلال الأيام المقبلة.