الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية التركى: الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى ومكانته "خط أحمر"

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، إنّ الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى ومكانته التاريخية، هو خطنا الأحمر كجميع المسلمين، مؤكدًا إيمانهم بالأهمية الكبيرة لدور الأردن كراع للأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليها.

أضاف وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه لا يمكن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقتنا دون التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة الآن لحل القضية، منوهًا إلى أن الجميع يتحمل مسئولياتهم تجاه هذه القضية.

أوضح أن الحل لن يكون ممكنًا إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والتكامل الجغرافي على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس.

وأعلن وزير الخارجية التركي عن رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة وإرسالهم لدول ثالثة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل دعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام النهائي.

وأكد وزير الخارجية التركي أن الحرب في غزة تزيد للأسف من التصعيد الإقليمي حيث رأينا توترًا أكثر في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن والخليج والبحر الأحمر في نفس الوقت، مضيفًا: "لا داعي للمزيد من المشاكل والصراعات في منطقتنا".

القاهرة الإخبارية المسجد الأقصى القدس فلسطين دولة فلسطين غزة

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