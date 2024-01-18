الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البنتاجون: لن نتردد فى الدفاع عن قواتنا والتجارة الدولية بالبحر الأحمر

الجنرال باتريك رايدر
الجنرال باتريك رايدر

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، الأربعاء، أن بلاده لن نتردد في الدفاع عن قواتها والتجارة الدولية في البحر الأحمر؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح، المتحدث باسم البنتاجون، أن محاولة ردع الحوثيين لم تنجح حتى الآن وسنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لإيقاف هجماتهم.

 

وقبل قليل، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن واشنطن ستتخذ مزيدًا من الإجراءات تجاه الحوثيين في اليمن إذا لزم الأمر.

وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تحاول زيادة الردع للحوثيين دون المساس بالمساعدات التي تصل إلى اليمنيين، محملًا المسئولية للحوثيين بسبب تهديداتهم لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

 

الحوثيين القاهرة الإخبارية البنتاجون البحر الاحمر

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