"القاهرة الإخبارية": اعتقال 3 من المسعفين بالهلال الأحمر الفلسطينى فى الضفة الغربية

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة مسعفين ميدانيين متطوعين في مخيم طولكرم بالضفة الغربية؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي السياق ذاته، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ الاحتلال الإسرائيلي اغتال 9 شبان فلسطينيين في مخيم بلاطة ومخيم طولكرم في الضفة الغربية، بجانب وجود قصف جوي بواسطة الطائرات المسيرة على مركبة فلسطينية احتوت على 5 فلسطينيين، من بينهم قائد كتيبة بلاطة عبدالله أبوشلال، وغيرهم من الفلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، أنّ هناك بعض المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال صباح اليوم لا سيما من مخيم عسكر ومخيم بلاطة، وغيرها من المناطق، لكن العملية التي لا زالت مستمرة منذ 10 ساعات هي في مدينة ومخيم طولكرم.