الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

طلبت فلسطين، اليوم، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد المندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية، أن أحد أهداف الاجتماع، هو تسليط الضوء على جريمة التهجير القسري التي تفرضها إسرائيل على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح المندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية، أن الاجتماع سيسلط الضوء على التدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاقتحامات الإسرائيلية لعشرات المدن.

القاهرة الإخبارية جامعة الدول العربية جرائم العدوان الشعب الفلسطيني فلسطين

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