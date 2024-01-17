الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تستهدف مقرًا لقيادة الاحتلال جنوب خان يونس

فصائل المقاومة الفلسطينية
فصائل المقاومة الفلسطينية

استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقرًا لقيادة الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ موجه جنوب خان يونس بقطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما استهدفت فصائل المقاومة دباباتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" بمنطقة معن جنوب شرق خان يونس في قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية خان يونس قطاع غزة

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