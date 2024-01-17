القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تقصف من جنوب لبنان ثكنة ليمان بالجليل الغربى

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، عن أنها قصفت من جنوب لبنان، ثكنة ليمان بالجليل الغربي بعشرين صاروخًا ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن نحو 20 صاروخًا أطلق في الرشقة الأخيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن حزب الله اللبناني، عن أنه تم استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم وأصابه بشكل مباشر.