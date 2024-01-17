خبير: الجيش السودانى والشعب اتحدا لدحر ميليشيا الدعم السريع

قال أحمد عبدالله الباحث المتخصص في الشئون الإفريقية، إنّ الجيش السوداني تقدم تقدمًا ملحوظًا في مناطق الخرطوم والولايات الأخرى، مشيرًا إلى أن ميليشيا الدعم السريع خسرت خلال الأسابيع الماضية جميع المحاولات التي أرادت من خلالها أن توسع دائرة الحرب وتشكل بها ضغطًا على القوات المسلحة السودانية.

وأضاف عبدالله، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ميليشيا الدعم السريع لا تريد أن تخسر في السياسية كما خسرت في الحرب، فقائد الميليشيا يريد مع حلفائه أن يكسب المشهد عبر المصالحة السياسية، لكن الشعب السوداني والجيش اتحدا على قلب رجل واحد من أجل دحر تلك الميليشيا من الوجود حتى لا تتسبب في المستقبل في صراعات أخرى، وأن تكون درسًا لكل من يريد أن يهدد الأمن السوداني واستقرار ووحدة الشعب السوداني.

وأوضح، أن القوات المسلحة والشعب السوداني يريدان أن يستفيدا من كل الأخطاء التي جرت في السباق عبر التحالفات مع الأحزاب السساسية التي فشلت تاريخيًا في السودان وفي إدارة الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تريد أن تسلم السلطة المدنية للشعب السوداني.