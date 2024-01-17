الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يرتكب مجازر فى مخيمات الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ الاحتلال الإسرائيلي اغتال 9 شبان فلسطينيين في مخيم بلاطة ومخيم طولكرم في الضفة الغربية، بجانب وجود قصف جوي بواسطة الطائرات المسيرة على مركبة فلسطينية احتوت على 5 فلسطينيين، من بينهم قائد كتيبة بلاطة عبدالله أبوشلال، وغيرهم من الفلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك بعض المناطق التي انسحبت  منها قوات الاحتلال صباح اليوم ولا سيما من مخيم عسكر ومخيم بلاطة، وغيرها من المناطق، لكن العملية التي لا زالت مستمرة منذ 10 ساعات هي في مدينة ومخيم طولكرم.

وأكدت، أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مدينة طولكرم ومخيمها حتى الآن، حيث أطلقت طائرة مسيرة عدد من الصواريخ على الشبان الفلسطينيين التي أعاقت تحركات مركبات الإسعاف، وحالت دون وصولها لنقل المصابين إلا بعد ساعات من بعد أن نزف الشبان في مخيم طولكرم، وبعد ذلك سمحت للطواقم الطبية للدخول بالمخيم.

وأشارت إلى أن مدينة طولكرم ما زالت محاصرة، وكانت هناك تهديدات للصحفيين بأن إذا ما كانوا بعيدين عن هذا الحدث، سيتم إطلاق النار عليهم، كما أن القوات تحاصر مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم، وغيرها من المستشفيات.
 

القاهرة الإخبارية رام الله طولكرم الضفة الغربية الطائرات المسيرة مخيم عسكر مخيم بلاطه مركبات الإسعاف

مواد متعلقة

المتحدث باسم حركة فتح: العقلية الإسرائيلية تسعى لتوسيع ساحات المواجهة

الخارجية الإيرانية: سنرد بقوة على أى هجوم على أمننا القومى

مى الصايغ: الفئات الهشة فى غزة معرضة للكثير من الأمراض

القاهرة الإخبارية: اشتباكات وقصف عنيف فى مدينة الأُبَيِّض بولاية شمال كردفان

"مصر فى المقدمة".. محلل سياسى: الأشقاء أسقطوا ورقة تهجير الفلسطينيين

خبير: أهداف إسرائيل فى غزة لا يمكن تقييمها إلا بعد انتهاء الأعمال العسكرية

باحثة سياسية: إسرائيل تسرع من وتيرة تهجير الفلسطينيين واحتلال قطاع غزة

باحثة سياسية: الوضع فى غزة مؤلم والقطاع وصل إلى منطقة منكوبة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

محمد الباز يكتب: جريمة التوأم.. تحقيق فى تزوير الأخوين مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي ضد سيراميكا بكأس رابطة الأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس