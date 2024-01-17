"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يرتكب مجازر فى مخيمات الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ الاحتلال الإسرائيلي اغتال 9 شبان فلسطينيين في مخيم بلاطة ومخيم طولكرم في الضفة الغربية، بجانب وجود قصف جوي بواسطة الطائرات المسيرة على مركبة فلسطينية احتوت على 5 فلسطينيين، من بينهم قائد كتيبة بلاطة عبدالله أبوشلال، وغيرهم من الفلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك بعض المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال صباح اليوم ولا سيما من مخيم عسكر ومخيم بلاطة، وغيرها من المناطق، لكن العملية التي لا زالت مستمرة منذ 10 ساعات هي في مدينة ومخيم طولكرم.

وأكدت، أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مدينة طولكرم ومخيمها حتى الآن، حيث أطلقت طائرة مسيرة عدد من الصواريخ على الشبان الفلسطينيين التي أعاقت تحركات مركبات الإسعاف، وحالت دون وصولها لنقل المصابين إلا بعد ساعات من بعد أن نزف الشبان في مخيم طولكرم، وبعد ذلك سمحت للطواقم الطبية للدخول بالمخيم.

وأشارت إلى أن مدينة طولكرم ما زالت محاصرة، وكانت هناك تهديدات للصحفيين بأن إذا ما كانوا بعيدين عن هذا الحدث، سيتم إطلاق النار عليهم، كما أن القوات تحاصر مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم، وغيرها من المستشفيات.

