الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة سياسية: إسرائيل تسرع من وتيرة تهجير الفلسطينيين واحتلال قطاع غزة

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

أكدت الدكتور تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، أنّ إسرائيل عندما وضعت أهدافها المتعلقة في حربها على غزة بالقضاء على حركة حماس تعرف تمامًا أن تلك الأهداف لن تتحقق بالشكل السريع.

وأضافت حداد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "النيل للأخبار"، أنّ وثيقة الأمن القومي الإسرائيلي أشارت إلى أن تحقيق هذه الأهداف بحاجة من عام إلى 3 أعوام، مشيرةً إلى أن إسرائيل معنية تمامًا الآن بتسريع الهدف الآخر المتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، وإعادة احتلال القطاع.

وأشارت إلى أن عملية الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع، ليس لها أي علاقة بوقف إطلاق النار، لكن هناك تكتيكات بالنسبة لإسرائيل، فهي تريد الاستمرار بإطلاق النار واستخدام واقع القصف الجوي، واتباع الأهداف المتعلقة بالعمليات النوعية في القطاع. 

النيل للأخبار إسرائيل غزة حركة حماس تهجير الشعب الفلسطيني احتلال القطاع وقف إطلاق النار

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