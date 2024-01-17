شروق أسعد: نأمل أن يكون المشهد مختلف هذه المرة بعد محاكمة الاحتلال أمام "العدل الدولية"

قالت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنّ العالم كي يرى حقيقة إسرائيل كان لابد عمليًا أن يكون هناك أكثر من 30 ألف ضحية فلسطينية من الأطفال والنساء والصحفيين والأطباء، بجانب عدد كبير من الجرحى والمصابين.

وأضافت أسعد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "dmc"، أنّ إسرائيل على مدار 75 عامًا من احتلالها للأراضي الفلسطينية لم تلتزم ولم تحترم عشرات ومئات القرارات الأممية التي صدرت من الأمم المتحدة وغيرها، حتى في الأمور الصغيرة التي تتعلق بحال الأسرى الفلسطينيين أو التنقل أو علاج المصابين وسفرهم، مؤكدةً أن هذا هو نهج إسرائيلي دائم، آملة أن يكون المشهد مختلف هذه المرة بعد محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت أنه في حال عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالقرارات التي ستصدر عن محكمة العدل الدولية نهاية الشهر الجاري، فسيكون الأمر محرجًا للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وأوضحت، أن قرار العدل الدولية سيحال إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيقه، وفي هذه الحالة ستكون العين على الولايات المتحدة، وهل ستقف أمام خرق القرار، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة في وضع صعب للغاية، خاصةً وأن الأمريكيون ينزلون للشارع لمساندة الفلسطينيين، وهناك انتخابات على الطريق.