الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إنجي أنور: الرد على طوفان الأقصى أعطى حزب الله الضوء الأخضر للتدخل

الإعلامية إنجي أنور
الإعلامية إنجي أنور

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن جبروت جيش الاحتلال منذ اللحظة الأولى والرد على عملية طوفان الأقصى، أعطى حزب الله اللبناني التدخل بشكل رمزي كي يخفف الضغط على غزة، لكن إسرائيل مستمرة في حرب الإبادة في غزة، وتشعل الأحداث في الضفة الغربية وتضرب العمق اللبناني وصولا إلى اغتيال الشيخ صالح العاروري. 

وأضافت إنجي، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمها حلقة برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، أنه عقب اغتيال العاربوي، فقد حدّث حزب الله اللبناني من قواعد الاشتباك حيث وصل بوصواريخة إلى أهداف أعمق في إسرائيل، مؤكدةً أن المواجهة الشاملة بين إسرائيل وحزب الله باتت على الأبواب، مشيرةً إلى أننا ننتظر لحظة الإنفجار في أي وقت.\

وتابعت: "في مواجهة عملية طوفان الأقصى إذا طبقنا مبدأ العين بالعين والسن بالسن وما هو مذكور في التوارة، كان من الممكن أن تمر عملية طوفان الأقصى برد انتقامي يسمى في المصطلحات العكسرية بالرد المتناسب عن طريق عمليات محدودة أو حرب قصيرة توصل إلى طاولة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين يكون على إثرها حدوث تبادل أسرى ومفاوضات ثم نعود للتحدث عن بضاعة حل الدولتين التي يبيعها العالم للفلسطينيين والعرب ويغلفها ببعض من الوعود والتصريحات الوردية لكسب الوقت"

جبروت جيش الاحتلال طوفان الأقصى حزب الله غزة حرب الإبادة الضفة الغربية صالح العاروري

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