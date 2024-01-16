أستاذ تمويل: الاستراتيجية المصرية تستهدف جذب الصناعات العالمية وتوطينها محليًا

أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ما يهمنا في الاستثمارات الأجنبية هي الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المصرية تستهدف جذب الصناعات العالمية وتوطينها محليًا.

وأضاف أستاذ التمويل، خلال لقاء له، اليوم الثلاثاء، عبر "إكسترا نيوز"، أن خريطة مصر من الممكن أن تكون متميزة وجذابة لصناعة الدواء في المناطق اللوجستية التي تمت إقامتها سواء في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس أو في برج العرب أو العاشر من رمضان أو حتى مدينة الدواء في أبوزعبل.

وأشار إلى أنه خلال عامي 2019 و2020، كانت هناك تحالفات بالنسبة لصناعات الأدوية، وكان لها السبق في السيطرة على مناطق كثيرة من العالم، خاصة فيما يخص التطعيم ضد وباء كورونا، وبالتالي بدأت مصر تتخذ الإجراءات الأساسية لتوطين هذه الصناعات.