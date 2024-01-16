الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل: الاستراتيجية المصرية تستهدف جذب الصناعات العالمية وتوطينها محليًا

أشرف فتحي
أشرف فتحي

أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ما يهمنا في الاستثمارات الأجنبية هي الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المصرية تستهدف جذب الصناعات العالمية وتوطينها محليًا.

وأضاف أستاذ التمويل، خلال لقاء له، اليوم الثلاثاء، عبر "إكسترا نيوز"، أن خريطة مصر من الممكن أن تكون متميزة وجذابة لصناعة الدواء في المناطق اللوجستية التي تمت إقامتها سواء في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس أو في برج العرب أو العاشر من رمضان أو حتى مدينة الدواء في أبوزعبل.

وأشار إلى أنه خلال عامي 2019 و2020، كانت هناك تحالفات بالنسبة لصناعات الأدوية، وكان لها السبق في السيطرة على مناطق كثيرة من العالم، خاصة فيما يخص التطعيم ضد وباء كورونا، وبالتالي بدأت مصر تتخذ الإجراءات الأساسية لتوطين هذه الصناعات.

اكسترا نيوز الاستثمارات الأجنبية مصر الصناعات العالمية المنطقة الاقتصادية

مواد متعلقة

أستاذ تمويل: الحكومة حريصة على تمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات

"القاهرة الإخبارية": الخارجية السودانية تعلن تجميد التعامل مع منظمة "الإيجاد"

نقابة الصحفيين تشكر الدولة لتسهيل دخول وائل الدحدوح لمصر لتلقى العلاج

مى الصايغ: الوضع فى شمال قطاع غزة مرعب للغاية

الخارجية الألمانية: الهجمات الإيرانية على أربيل تعرض استقرار المنطقة للخطر

العاهل الأردنى يشدد على رفضه أى محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وزير الخارجية السعودى: الهجمات فى البحر الأحمر متصلة بالحرب على غزة

إندونيسيا تؤيد دعوى جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية" ضد إسرائيل

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس