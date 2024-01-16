العاهل الأردنى يشدد على رفضه أى محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، على أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح العاهل الأردني، أنه يجب السماح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم ويشدد على رفض بلاده أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني، على رفضه أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ويحذر من تداعيات استمرار الحرب على القطاع، مؤكدًا أنه يجب بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ويضمن قيام دولته المستقلة.