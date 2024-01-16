الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: دعوات المجتمع الدولي لإسرئيل بالتوقف عن تصعيد العدوان فارغة من المضمون

الكاتب الصحفي شريف
الكاتب الصحفي شريف سمير

قال الكاتب الصحفي شريف سمير، إن دعوات المجتمع الدولي إلى إسرئيل بالتوقف عن تصعيد العدوان في الأراضي المحتلة تكون دعوات فارغة من المضمون، لأنها تقابل بتجاهل من قبل الحكومة الإسرائيلية التي تعبث بمقدرات المنطقة وتحاول تصفية القضية الفلسطينية من جذورها.

إسرائيل تضرب بالتحركات الدولية عرض الحائط

وأضاف سمير، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له، عبر قناة "النيل للأخبار": بعد ما أقدمت عليه دولة جنوب إفريقيا باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، لا بد أن يتبع ذلك قرارات تصدر من قبل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة الدائمة، مؤكدًا أن إسرائيل تضرب بكل التحركات الدولية عرض الحائط، وتحاول أن تُصعد من العمليات العسكرية للقضاء تمامًا على حلول إقامة الدولتين والقضاء على قطاع غزة وتحويله إلى أرضٍ محروقة.

وأكد أن الاعتماد والرهان على المجتمع الدولي رهان خاسر، فلا بد أن يكون هناك ضغط أكبر على القوى العظمى التي تضغط على إسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

تكاتف وتضامن عربي 

وأوضح، أن المسألة تحتاج إلى تكاتف وتضامن عربي من جانب الأنظمة السياسية للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الغرب التي تساند إسرئايل وتدعمها لوجيستيًا.

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