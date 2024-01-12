القاهرة الإخبارية| بايدن يصف جماعة الحوثي في اليمن بالتنظيم الإرهابي

وصف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، اليوم الجمعة، جماعة الحوثي في اليمن بأنها تنظيم إرهابي؛ بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده سترد على الحوثيين في حال واصلوا سلوكهم المتهور.

وقبل قليل أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تقصفان أقل من 30 موقعًا مختلفا في اليمن؛ وذلك نقلًا عن مسؤول عسكري أمريكي.

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تتوقع عددًا كبيرًا من الضحايا نظرًا لأن الأهداف تشمل منصات إطلاق صواريخ للحوثيين متمركزة في المناطق الريفية.