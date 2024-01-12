الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأورومتوسطى: نشهد تجويعًا لسكان غزة.. والمشهد فى القطاع مأساوى

غزة
غزة

أكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن المشهد في قطاع غزة مأساوي للغاية، مشيرًا إلى أننا نشهد تجويعًا لسكان القطاع.

وأضاف عبده، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مأساة كبيرة جراء القصف و97% لا يجدون الغذاء، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تعطي الغطاء السياسي وتقدم الدعم العسكري لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائم بغزة.

يأس إسرائيلي 

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه حالة كبيرة من اليأس بعد تعرضه للحقائق من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد أن جنوب إفريقيا قدمت أمام العدل الدولية جميع المستندات والأدلة التي تدين جرائم الاحتلال في قطاع غزة، كما قدمت أيضًا أدلة تثبت قصف الاحتلال مناطق في غزة ادعى أنها آمنة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الفلسطينيين جرائم جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية جرائم الاحتلال

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