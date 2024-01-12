القاهرة الإخبارية: دفاع إسرائيل أمام "العدل الدولية" ضعيف

أكد أبو بكر بشير مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لاهاي، أن دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضعيف، هو العنوان الأبرز الذي وصفه الحاضرون خارج قاعات محكمة العدل الدولية والمتابعون السياسيون، وحتى بعض الصحف تحدثت عن ضعف دفاع إسرئيل عن نفسها.

وأضاف بشير، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل استدعت أمام المحكمة وبشكل مكثف المظلومية وصورة الضحية، وركزت على أنها اضطرت للذهاب للحرب للدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن هذه الرواية لم يعد يقتنع بها كثير من العالم.

وأوضح أن الدفاع الإسرائيلي كما وصفه الجميع بالبائس أن يقول أن إسرائيل لا تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجميع شكك في الرواية الإسرائيلية نفسها بما فيهم الإعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن ضعف الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.