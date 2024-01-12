الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: دفاع إسرائيل أمام "العدل الدولية" ضعيف

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكد أبو بكر بشير مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لاهاي، أن دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضعيف، هو العنوان الأبرز الذي وصفه الحاضرون خارج قاعات محكمة العدل الدولية والمتابعون السياسيون، وحتى بعض الصحف تحدثت عن ضعف دفاع إسرئيل عن نفسها.

وأضاف بشير، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل استدعت أمام المحكمة وبشكل مكثف المظلومية وصورة الضحية، وركزت على أنها اضطرت للذهاب للحرب للدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن هذه الرواية لم يعد يقتنع بها كثير من العالم.

وأوضح أن الدفاع الإسرائيلي كما وصفه الجميع بالبائس أن يقول أن إسرائيل لا تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجميع شكك في الرواية الإسرائيلية نفسها بما فيهم الإعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن ضعف الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

القاهرة الإخبارية لاهاي دفاع إسرائيل محكمة العدل الدولية المظلومية الضحية الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني قطاع غزة الرواية الإسرائيلية

مواد متعلقة

عوض الله: إسرائيل تمثل أمام القضاء بعد الإفلات من العقاب طوال 75 عامًا

عوض الله: إخضاع إسرائيل للمحاكمة اختبار للمنظومة الدولية

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية فى باب المندب

الحكومة اليمنية: نتابع بقلق شديد التصعيد العسكرى فى البلاد وجنوب البحر الأحمر

كيف رصدت الصحف العالمية جلسة محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية؟ (فيديو)

المستشار السابق للرئيس الروسى: أسلوب بايدن سيؤدى إلى حرب عالمية

باحث قانونى: إسرائيل تريد إظهار احترام مبادئ القانون الدولى أمام "العدل الدولية"

وزير العدل بجنوب إفريقيا: إسرائيل أخفقت فى الرد ولا يمكن تبرير الإبادة الجماعية

الأكثر قراءة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

قطع الإنترنت والهاتف تمامًا فى قطاع غزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا