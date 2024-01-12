الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار السابق للرئيس الروسى: أسلوب بايدن سيؤدى إلى حرب عالمية

سيرجي ماركوف
سيرجي ماركوف

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا تتفق مع ما ذكره دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل، ولكن الأسلوب الغبي الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية.

وأضاف "ماركوف"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

موسكو اقترحت تنفيذ مفاوضات بشأن تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر

وأوضح أن موسكو اقترحت تنفيذ مفاوضات بشأن تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن الحوثيين في اليمن يريدون وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

 

القاهرة الإخبارية روسيا دونالد ترامب الولايات المتحدة إسرائيل جو بايدين حرب عالمية قطاع غزة مجلس الأمن الدولي واشنطن المساعدات الإنسانية الحوثيون الحرب

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