القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

رصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية" تظاهر المئات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، دعمًا للشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة.

وتأتي الوقفة التضامنية للشعب الفلسطيني في اليوم الثاني من محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون من أمام محكمة العدل أعلام فلسطين، متضامنين ومؤيدين لفلسطين ولأهل قطاع غزة.

وقبل قليل رفعت محكمة العدل الدولية جلستها بعد الاستماع لفريق الدفاع الإسرائيلي في قضية ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وانطلقت، أمس الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.