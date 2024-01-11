الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دانا أبوشمسية تكشف ردود الفعل الإسرائيلية عقب مرافعة جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية"

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك ارتياح فلسطيني وعربي كبير بعد الاستماع إلى الجلسة الأولى من مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بهذا التقديم والتقرير المفصل الذي يوضح الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال لقاء لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه على النقيض في دولة الاحتلال، فهناك استياء عام، حيث توالت كل التصريحات التحريضية ضد جنوب إفريقيا وحتى ضد محكمة العدل الدولية، سواء من اليمين المتطرف أو حتى من المعارضة الإسرائيلية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد قال إن هذه المحكمة هي مسرحية كبيرة، وأن العالم أجمع انضم إلى هذه المسرحية وقال إن جنود إسرائيل هم المثل الأعلى في الأخلاق، وأنه يواصل القتال والحرب حتى يصل إلى الانتصار المتمثل في القضاء على حركة حماس.

وأكدت، أن نتنياهو حاول ربط وحشر كل ما حدث للشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى يومنا هذا بسبب الهجوم في السابع من أكتوبر على حد تعبيره.

وتابعت: وحتى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن غفير، المعروف بتصريحاته الأكثر عنصريًا وتطرفًا قال بأنني لم أر كمية من الأوغاد انضمت إلى العالم للإعلان عن مناهضة الإبادة الجماعية، ومن غير المنصف وصف إسرائيل بأنها تقوم بحرب الإبادة على الرغم من أنها هي من تتعرض لحرب الإبادة الجماعية، حسب قوله.

ونوهت إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أدان هو الآخر هذه المحكمة وقال إن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها.

وأشارت إلى أن التصريحات توالت من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تحدثت عن فريق الدافع القانوني لجنوب أفريقيا وقالت بأنهم هم محامون حركة حماس والذراع القضائي والقانوني للحركة، ووصفت ما حدث بالمسرحية الكبرى.

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