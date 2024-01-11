البيت الأبيض: غزة تواجه مشكلات حقيقية فيما يتعلق بالأمن الغذائى

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يواجه مشكلات حقيقية فيما يتعلق بالأمن الغذائي؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكد البيت الأبيض، أن شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية.

وقبل قليل، أكد منسق لجنة الأمن القومي الأمريكية للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بالأسلحة في حربها على قطاع غزة.

وأضاف كيربي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ادعاءات جنوب إفريقيا لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي أساس لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، حيث لا يوجد أي مؤشر على أنها تنتهك قوانين النزاعات المسلحة بشكل متعمد.