الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: أمريكا تُدين استيلاء البحرية الإيرانية على ناقلة نفط فى بحر عمان

ناقلة نفط
ناقلة نفط

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، استيلاء إيران على ناقلة نفط في بحر عمان، داعية إياها إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها؛ وذلك بحسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الإيرانية مسئوليتها عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية. 

وكانت شركة إمباير نافيجيشن للملاحة، أعلنت أن الناقلة التي استولت عليها إيران وعلى متنها 19 شخصا، هم يوناني و18 فليبينيا، مؤكدةً أن الناقلة "سانت نيكولاس" التي استولت عليها إيران مستأجرة من شركة تركية.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة استيلاء إيران ناقلة نفط بحر عمان السفينة

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية”: 22 يناير مناقشة مهمة حماية الملاحة بالبحر الأحمر

"القاهرة الإخبارية": مطار أربيل الدولى يتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

باحث شئون دولية: موقف جنوب إفريقيا شجاع وفريد

فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة الشدادى فى سوريا برشقة صاروخية

كفينة: محاكمة إسرائيل تاريخية وتضعها فى مأزق كبير أمام المجتمع الدولى

أستاذ قانون: محاكمة إسرائيل جعلت قادة الاحتلال فى حالة من التخبط

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": مثول إسرائيل أمام العدل الدولية مسار تاريخى له أبعاد مختلفة

الحوثى: أى هجوم أمريكى لن يمر دون رد

الأكثر قراءة

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟