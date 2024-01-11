القاهرة الإخبارية: أمريكا تُدين استيلاء البحرية الإيرانية على ناقلة نفط فى بحر عمان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، استيلاء إيران على ناقلة نفط في بحر عمان، داعية إياها إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها؛ وذلك بحسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الإيرانية مسئوليتها عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت شركة إمباير نافيجيشن للملاحة، أعلنت أن الناقلة التي استولت عليها إيران وعلى متنها 19 شخصا، هم يوناني و18 فليبينيا، مؤكدةً أن الناقلة "سانت نيكولاس" التي استولت عليها إيران مستأجرة من شركة تركية.