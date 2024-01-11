الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوثى: أى هجوم أمريكى لن يمر دون رد

الحوثيين
الحوثيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم، الخميس، بأن زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، هدد بأن أي هجوم أمريكي لن يمر دون رد.

وأكد زعيم الحوثيين في اليمن أن من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بسفنه.

وأمس الأربعاء، هدد زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبدالملك الحوثي، بأن جماعته ستبدأ إطلاق الصواريخ على السفن الحربية الأمريكية، إذا تدخلت واشنطن بشكل أكبر في شئون منطقة البحر الأحمر أو استهدفت اليمن.

كما حذر عبدالملك الحوثي الدول الأخرى من المشاركة في عملية متعددة الجنسيات أطلقتها الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، لحماية التجارة في البحر الأحمر، بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن.

الحوثيين هجوم امريكي زعيم الحوثيين القاهرة الإخبارية

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