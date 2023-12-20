الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحوثي يهدد بضرب السفن الأمريكية ردًا على التحالف الدولي في البحر الأحمر

الحوثي
الحوثي

هدد زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي، اليوم الأربعاء، إن جماعته ستبدأ إطلاق الصواريخ على السفن الحربية الأمريكية، إذا تدخلت واشنطن بشكل أكبر في شؤون منطقة البحر الأحمر أو استهدفت اليمن.

كما حذر عبد الملك الحوثي الدول الأخرى من المشاركة في عملية متعددة الجنسيات أطلقتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن.

وقال عبد الملك الحوثي في ​​كلمة متلفزة، إنه إذا تورطت الولايات المتحدة بشكل أكبر فإن الحوثيين “لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيستهدفونهم وبوارجهم ومصالحهم بالصواريخ”.

التحالف الدولي للتصدي لهجمات الحوثي

وكانت أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات".

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة.

كما كشف عن أن التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضمّ 10 بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفًا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم جماعة الحوثي جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي الصواريخ السفن الحربية الأمريكية

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