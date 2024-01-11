خبير اقتصادى: الدولة المصرية تستهدف دعم الاستثمارات

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المنطقة الصناعية بقناة السويس اليوم الخميس، هي زيارة مهمة وليست بالقليلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستهدف دعم الاستثمارات.

وأضاف البهواشي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تفقد رئيس الوزراء للمشروعات القائمة في المنطقة الصينية التي تقع ضمن مشروع إحياء طريق الحرير، هو تجربة حقيقية على أرض الواقع لما تم الوصول إليه وما تستطيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرورًا بالإسماعيلية إلى أن تصل لبورسعيد أن تحوي العديد والعديد من فرص الاستثمار القادرة على استقدام تكنولوجيا وتوطينها داخل البعد المصري.

وأوضح: منطقة قناة السويس باتت قبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومحورًا يرتكز عليه الاقتصاد المصري باعتبار أنه قيمة مضافة والأمور تسير في طريقها الصحيح، مشيرًا إلى أن المنطقة تأثرت نتيجة الأزمات العالمية لكنها ما زالت في طريقها الإيجابي.