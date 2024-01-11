الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: الدولة المصرية تستهدف دعم الاستثمارات

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المنطقة الصناعية بقناة السويس اليوم الخميس، هي زيارة مهمة وليست بالقليلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستهدف دعم الاستثمارات.

وأضاف البهواشي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تفقد رئيس الوزراء للمشروعات القائمة في المنطقة الصينية التي تقع ضمن مشروع إحياء طريق الحرير، هو تجربة حقيقية على أرض الواقع لما تم الوصول إليه وما تستطيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرورًا بالإسماعيلية إلى أن تصل لبورسعيد أن تحوي العديد والعديد من فرص الاستثمار القادرة على استقدام تكنولوجيا وتوطينها داخل البعد المصري.

وأوضح: منطقة قناة السويس باتت قبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومحورًا يرتكز عليه الاقتصاد المصري باعتبار أنه قيمة مضافة والأمور تسير في طريقها الصحيح، مشيرًا إلى أن المنطقة تأثرت نتيجة الأزمات العالمية لكنها ما زالت في طريقها الإيجابي.

 

الدكتور مصطفى مدبولي المنطقة الصناعية بقناة السويس الدولة المصرية دعم الاستثمارات المنطقة الصينية طريق الحرير

مواد متعلقة

مدبولى: أصحاب المصانع أكدوا أن الأزمة الاقتصادية كانت حافزًا لتعميق المنتج المحلى

مدبولى: ما رأيته اليوم داخل المنطقة الصناعية بقناة السويس أمر مفرح للغاية

"إكسترا نيوز": الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال تهدف لإنهاء المخالفات الجسيمة بحق فلسطين

هل سيمتثل الاحتلال لما ستحكم به محكمة العدل الدولية؟..أستاذ علوم سياسية يُجيب

“القاهرة الإخبارية”: جنوب إفريقيا تعمل على تعزيز التهم الموجهة لإسرائيل

عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: نية ارتكاب إبادة جماعية متوفرة لدى إسرائيل

عضو الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: قادة إسرائيل أعربوا عن نواياهم ارتكاب الإبادة الجماعية

عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: نية تدمير غزة نوقشت في أعلى المستويات داخل إسرائيل

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

زلزال قرب موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟