الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: ما رأيته اليوم داخل المنطقة الصناعية بقناة السويس أمر مفرح للغاية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنّه أجرى زيارة إلى 6 مصانع داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس اليوم الخميس، تبدأ من مستوى الصناعات الثقيلة كمصنع الحديد الذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط في طاقته الإنتاجية وتتجاوز 6.2 مليون طن سنويًا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له بنهاية جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن المصنع كان يعرض توسعاته خلال الأعوام المقبلة لإضافة طاقات إنتاجية كبيرة للغاية، كما أنّ تنوع منتجاته يخدم الصناعة المصرية والتصدير.

وأوضح رئيس الوزراء أن المصنع الذي كنا فيه صباحًا يصدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا في طاقته، مشيرًا إلى أنّه تفقد العديد من النوعيات الأخرى من الصناعة التي تحتاجها الدولة المصرية كالصناعات المتوسطة والصغيرة.

وتابع: "زرت مصنعًا ينتج إكسسوارات الهاتف المحمول وبعض عمليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصدر للخارج"، مؤكدًا أن كل العاملين به فتيات صغار السن حصلن على تعليم متوسط، وهذا أمر مفرح للغاية.

اكسترا نيوز مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المنطقة الصناعية قناة السويس الصناعات الثقيلة الشرق الأوسط

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