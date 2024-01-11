أستاذ قانون: محاكمة إسرائيل جعلت قادة الاحتلال فى حالة من التخبط

أكد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، أن الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أثبت اليوم في محكمة العدل الدولية، نية الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الإبادة الجماعية، من خلال المرافعات في محاكمة القرن بمحكمة العدل، مؤكدًا أن هناك حالة من التخبط لدى الاحتلال تزامنت مع بدء المحاكمة.

وأضاف الحرازين، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفريق القانوني الجنوب إفريقي، أثبت أن الجريمة مكتملة الأركان بركنيها المادي والمعنوي من خلال تقديم صورة واضحة وموثقة بالفيديوهات والصور لكل الجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في سياق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأوضح، أن الفريق القانوني أكد على وجود العنصر الذي كان من الصعب إثباته وهو النية التي تجلت لدى قادة الاحتلال من خلال التصريحات التي أدلوا بها نحو توجيه قواتهم باتجاه ارتكاب هذه الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه منذ يوم أمس هناك حالة من التخطبط لدى قادة دولة الاحتلال، حتى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج في نهاية الليل وصرّح بأن إسرائيل لا تريد احتلال قطاع غزة ولا تريد أن تستهدف المدنيين في القطاع.