الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط أجنبى يتنمر على الفتيات فى الجيزة

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية - ارشبفية

نجحت جهود أجهزة  وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن مقطع فيديو لأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول وصحبته آخر يقوم أحدهما بتصوير إحدى الفتيات المارة بالطريق والتنمر عليها في الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك الحساب المُشار إليه عامل يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح وزيادة عدد المتابعين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تصوير إحدى الفتيات

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