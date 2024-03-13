واحد من الناس.. عمرو الليثي يلتقي بعمال العاصمة الإدارية الجديدة

حرص الإعلامي عمرو الليثي، على إجراء لقاء مع العاملين في مشروع العاصمة الإدارية، قائلًا:"أنا بحبكم وجايين النهاردة نقول لكم رمضان كريم".

عمال العاصمة الإدارية الجديدة

وأثناء جولته تعرف الليثي، خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”، على العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبدوا جميعًا رضاهم بالعمل بها.

قال أحد العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة «إنه من محافظة الغربية ولديه 3 أولاد، ويعمل كمشرف زراعي وشغال بقاله 7 سنين في العاصمة، وهما اللي عاملين كل الجناين والأشجار فيها».

جولات الخير

طرح الليثي سؤالاً على العاملين وكان محتوى السؤال متمثل في “ماهو أطول نهور في العالم؟” وبالفعل أجاب على هذا السؤال اثنين من العاملين في العاصمة، لهذا حرصت أسرة برنامج “واحد من الناس” على منح مبلغ مالي قيمته 5000 جنيه لكل عامل.